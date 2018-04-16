Участники «Активного гражданина» определили мероприятия для открытия летнего сезона в парках Москвы

Подведены итоги голосования «Музыка, перформансы или танцы: как столичные парки откроют летний сезон» на портале «Активный гражданин», сообщили в пресс-службе проекта.

«В проекте «Активный гражданин» подведены итоги голосования «Музыка, перформансы или танцы: как столичные парки откроют летний сезон». Оно прошло в два этапа, в которых приняли участие 208 тыс. 852 и 204 тыс. 579 человек соответственно. Они смогли проголосовать по программе 19 столичных парков и выбрать до трех активностей в каждом из них. Больше всего голосов участники отдали за Парк Горького (36,72% голосов), парк «Сокольники» (24,74%), парк Победы на Поклонной горе (15,11%), сад «Эрмитаж» (13,14%) и Измайловский парк (12,26%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство респондентов (в среднем 19,64%) хотели бы посетить в день открытия летнего сезона концерты современной музыки. Около 18,66% предпочли, чтобы в парках работали площадки, и все желающие могли бы посмотреть кино под открытым небом. Площадки с играми и конкурсами для детей выбрали в среднем 17,25% участников голосования. За спортивные тренировки для всех желающих проголосовали 10,82% участников. Посетить концерты классической музыки в парках предпочли 10,32% проголосовавших граждан. Остальные варианты активностей набрали менее 10% голосов участников.

«При этом более 1 тыс. человек сделали свои предложения по программе открытия летнего сезона в парках. Среди них — творческие мастер-классы для взрослых и детей, выступления джазовых музыкантов и концерты с участием духовых инструментов. Затруднились с ответом всего лишь 0,64% участников голосования, чуть менее 5% предпочли вариант провести все перечисленные активности, а 0,52% передали решение этого вопроса специалистам», — указано в сообщении.