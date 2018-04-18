Участники «Активного гражданина» определили праздничные мероприятия в День Победы в парках Москвы

Итоги голосования «День Победы в парках столицы» подвели на портале «Активный гражданин», сообщили в пресс-службе проекта.

«В «Активном гражданине» подведены итоги голосования «День Победы в парках столицы». Оно прошло в два этапа, в которых приняли участие 205 тыс. 188 (первый этап) и 193 тыс. 333 (второй этап) человек. Активные граждане смогли проголосовать по программам 18 парков Москвы и выбрать до трех активностей в каждом из них. Большинство активных граждан проголосовали за Парк Горького (32,46%), парк Победы на Поклонной горе (20,66%), парк «Сокольники» (18,38%) и Измайловский парк (10,29%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство участников голосования (в среднем 25,31%) 9 мая хотели бы посетить концерты исполнителей песен военных лет. Около 21,1% москвичей проголосовали за то, чтобы в столичных парках были организованы праздничные фейерверки. Проведение фотовыставок о войне в городских зонах отдыха поддержали 13,12% участников проекта. На четвертом месте по популярности — показы художественных фильмов о войне (в среднем 11,68% голосов). 9,34% предпочли, чтобы в программе празднования 9 мая были мастер-классы для детей. Остальные активности набрали менее 9% голосов (в том числе концерты современной и классической музыки, уроки ретро-танцев и поэтические чтения).

«4,65% активных граждан выбрали вариант включить все предложенные активности в программу празднования. Лишь 0,37% затруднились ответить на вопрос, а 0,39% посчитали, что программу Дня Победы в парках должны определять специалисты. Более 800 жителей предложили свои идеи по празднованию 9 мая в городских парках. Чаще всего они говорили об организации полевых кухонь с традиционной кашей, выступлениях оркестров духовых инструментов, а также театрализованных представлениях с элементами исторической реконструкции», — указано в сообщении.

Отмечается, что также в ходе голосования участники проекта выбрали тематику парковых фотовыставок, посвященных Дню Победы. 43,03% проголосовали за размещение архивных снимков Дней Победы разных лет. Фотографии ветеранов и тружеников тыла выбрали 39,32%. Посмотреть на тематической выставке плакаты и агитационные материалы времен войны захотели 11,03% участников голосования. 4,21% выбрали кадры из фильмов о войне. Чуть более 1% передали решение этого вопроса специалистам и лишь 0,54% затруднились ответить.

«Также в ходе голосования активные граждане отправили более 650 своих предложений по тематике выставки. В частности, были идеи организовать показ документальных кадров военной хроники и познакомить современных зрителей с творчеством военных корреспондентов», — заключили в пресс-службе.