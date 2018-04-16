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Эд Ширан сыграет в комедии о Beatles
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Эд Ширан сыграет в комедии о Beatles 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Reuters
27-летний британский музыкант Эд Ширан сыграет в новой музыкальной комедии Дэнни Бойла, сообщает The Telegraph.
Ширан не только появится на экране, но и напишет музыку для фильма. Сюжет картины будет строиться вокруг уличного музыканта, который обнаруживает, что он единственный в мире помнит песни Beatles. Скорее всего, картина будет называться All You Need is Love ("Все, что тебе нужно — любовь") — по названию одной из песен Beatles.
"Все, к чему прикасается Эд, превращается в золото. Если кто и сможет заставить песни Beatles звучать лучше, то только он", — поделился с изданием источник, близкий к продюсерской компании Working Title, занимающейся производством фильма.
Ширан — большой фанат Beatles, у него есть гитара, подаренная участником группы сэром Полом Маккартни. Знаком ему и мир кино: в прошлом году музыкант снялся в эпизоде «Игры престолов» и появлялся еще в нескольких телепроектах.
Ранее стало известно, что Эд Ширан вместе с другими звездами поучаствует в записи двойного альбома для Элтона Джона.
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