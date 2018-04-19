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Гергиев: концерт в Кемерове станет данью уважения жертвам пожара в ТЦ
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Гергиев: концерт в Кемерове станет данью уважения жертвам пожара в ТЦ 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Лаборатория новостей
КЕМЕРОВО, 19 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что благотворительный концерт симфонического оркестра театра в Кемерове в четверг в рамках XVII Московского пасхального фестиваля станет данью уважения жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
"Хочется, чтобы хоть в какой-то степени этот концерт был данью и уважения и преклонения перед совершенно безвинно пострадавшими жертвами и их многочисленными близкими, членами их семей — это родители, братья, сестры, бабушки, дедушки. Может грубо прозвучит, но хоть в какой-то степени [концерт] будет выражать те чувства, которые и переполняли, и до сих пор продолжают наполнять всех нас", — сказал журналистам Гергиев перед началом концерта в филармонии Кузбасса.
Он отметил, что программа концерта в Кемерове будет отличаться от выступлений в других городах. «Сегодня прозвучат произведения, которые никак не связываются с увеселительными мероприятиями», — пояснил Гергиев. Как уточнили ТАСС в департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области, все средства от концерта будут перечислены на благотворительный счет помощи семьям погибших и пострадавшим в результате пожара.
По мнению Гергиева, произошедшая трагедия изменила страну. «Говорят, что уже очень многие заведения подобного характера закрыты, идут по стране многочисленные, хочется верить, тысячи и тысячи проверок заведений подобного рода, и не только называющихся торговыми центрами. Надо сделать это [безопасность] приоритетом номер один, номер два и номер три, потому что нет оправдания, конечно, никому», — добавил он.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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