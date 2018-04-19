Концерт к ЧМ при участии звезд оперной сцены состоится в Москве 13 июня

Грандиозный гала-концерт с участием звезд мировой сцены состоится на Красной площади 13 июня. Гости вечера услышат выступления Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Ильдара Абдразакова , Аиды Гарифуллиной и пианиста Дениса Мацуева.

"Артисты соберутся вместе, чтобы посвятить свое выступление Чемпионату мира по футболу, ведь музыка и спорт — это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей. Музыка и спорт усиливают друг друга, объединяя людей, вне зависимости от их возраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозных убеждений", — говорится в сообщении пресс-службы.

Участники концерта исполнят лучшие произведения классического репертуара в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Специальным гостем мероприятия станет легендарный французский тенор итальянского происхождения Роберто Аланья.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.