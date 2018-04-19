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Концерт к ЧМ при участии звезд оперной сцены состоится в Москве 13 июня
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Концерт к ЧМ при участии звезд оперной сцены состоится в Москве 13 июня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Оперные исполнители Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, пианист Денис Мацуев и многие другие звезды классической сцены выступят в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева на концерте, приуроченном к открытию Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба мероприятия.
Грандиозный гала-концерт с участием звезд мировой сцены состоится на Красной площади 13 июня. Гости вечера услышат выступления Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Ильдара Абдразакова, Аиды Гарифуллиной и пианиста Дениса Мацуева.
"Артисты соберутся вместе, чтобы посвятить свое выступление Чемпионату мира по футболу, ведь музыка и спорт — это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей. Музыка и спорт усиливают друг друга, объединяя людей, вне зависимости от их возраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозных убеждений", — говорится в сообщении пресс-службы.
Участники концерта исполнят лучшие произведения классического репертуара в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Специальным гостем мероприятия станет легендарный французский тенор итальянского происхождения Роберто Аланья.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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