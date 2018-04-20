Пострадавшие при пожаре в «Зимней вишне» дети бесплатно посетят Петербург

КЕМЕРОВО, 20 апреля. / ТАСС /. Дети из Кемеровской области, в том числе пострадавшие при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», бесплатно посетят Санкт-Петербург в июне, сообщили в пятницу в пресс-службе областной администрации.

Сергей Цивилев встретился с маэстро [ Валерием ] Гергиевым после концерта (который прошел в Кемерове 19 апреля). Достигнута договоренность о том, чтобы ко Дню защиты детей группа кузбасских ребят бесплатно посетила Санкт-Петербург, в том числе детские программы в Мариинском театре. В группе обязательно будут дети, пострадавшие при пожаре в «Зимней вишне», — сказали в пресс-службе

Также, по данным администрации, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев пообещал приехать в Кузбасс и провести серию мероприятий для детей и молодежи, которая бы способствовала раскрытию их творческих возможностей.

Как сообщал ТАСС, в четверг в областной филармонии Кузбасса Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра выступили с благотворительным концертом в память о жертвах пожара в ТЦ. Он прошел в рамках XVII Московского пасхального фестиваля, средства от выступления поступят в фонд помощи семьям погибших и пострадавшим.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, погибли 60 человек, пострадали 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.