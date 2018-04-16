Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Китае

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости Валерий Гергиев , оперная труппа, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят на одной из главных концертно-театральных площадок Китая — в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине, сообщили в пресс-службе театра.

Маэстро Гергиев и коллектив театра представят в Китае монографическую программу, посвященную Модесту Мусоргскому . 16 апреля прозвучит увертюра к опере «Хованщина», «Картинки с выставки», «Ночь на Лысой горе» и вокальный цикл «Песни и пляски смерти».

17 апреля будет представлено концертное исполнение оперы Мусоргского «Хованщина». В главной роли князя Ивана Хованского выступит Михаил Петренко

После выступлений в Китае маэстро Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра продолжат концерты в рамках российского тура ХVII Московского Пасхального фестиваля. Коллектив выступит с 18 по 21 апреля в Красноярске, Томске, Кемерово, Омске и Сургуте.