Контратенор Глеб Захаров выступит в «Аптекарском огороде»

27 апреля и 12 мая в рамках XVIII Весеннего фестиваля цветов и концертной программы «Квартирников» в старинной лаборатории XIX века впервые в истории выступит солист с самым высоким из мужских оперных голосов в мире — контратенор Глеб Захаров.

Другая особенность концертов — уникальная программа «Шедевры музыки барокко». Зрители услышат барочные произведения Баха, Генделя и других великих композиторов, а также насладятся вином, свечами, общением и уютной атмосферой.

Чаще всего контратеноры исполняют партии героев-мужчин, изначально написанные для кастратов в эпоху барокко (например, Юлий Цезарь в одноименной опере Генделя) или несколько позже (ранний Моцарт, Россини), мужские партии, написанные для женских голосов, а также фольклор. Композиторы XX века, в частности, Бриттен, стали писать партии специально для контратеноров.

С апреля старинная лаборатория XIX века в «Аптекарском огороде» распахнула свои двери для дружеских музыкальных вечеров! Она уже стала неотъемлемой частью музыкального пространства Москвы, которое притягивает к себе в равной степени как артистов и исполнителей, так и зрителей.

"Квартирники" — это серия камерных концертов, которые будут проходить в уютной атмосфере домашнего музицирования. Гостям вечера предоставится возможность ближе познакомиться не только с музыкой, но и с исполнителями.

Непринужденная обстановка, стирающая границы между выступающим и зрителем, отсутствие какого-либо официоза, уютный зал, общение с интересными людьми, игристое вино и свечи — все это ожидает гостей музыкальных квартирников.