В храме Сокольников пройдет концерт колокольного звона 

В Сокольниках в храме Воскресения Христова пройдут праздничные мероприятия.
В рамках XVII Московского пасхального фестиваля на Радоницу, 17 апреля, состоится концерт колокольного звона, где выступят лучшие звонари из разных городов России и других стран. Фестиваль, руководителем которого является Валерий Гергиев, предоставляет замечательную возможность познакомиться с традициями пасхальных звонов, которые хранятся с давних времен. По словам представителей храма Сокольников, мероприятие получило благословление от Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Жители Сокольников приглашаются послушать переливы колоколов. Концерт колокольного звона открыт для всех желающих, вход на мероприятие свободный. Начнётся концерт в 13:00. Напомним, что храм Воскресения Христова находится по адресу: Сокольническая площадь, дом 6.
Музыкальные празднества на этом не завершаются. После выступления звонарей в храме начнется концерт хоровой духовной музыки, на котором выступит хор мальчиков из санкт-петербургского хорового училища имени М. И. Глинки под руководством Владимира Беглецова. Мероприятие запланировано на 14:00. Вход — свободный
Фото: предоставлено порталом mos.ru.