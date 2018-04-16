В храме Сокольников пройдет концерт колокольного звона

В Сокольниках в храме Воскресения Христова пройдут праздничные мероприятия.

В рамках XVII Московского пасхального фестиваля на Радоницу, 17 апреля, состоится концерт колокольного звона, где выступят лучшие звонари из разных городов России и других стран. Фестиваль, руководителем которого является Валерий Гергиев , предоставляет замечательную возможность познакомиться с традициями пасхальных звонов, которые хранятся с давних времен. По словам представителей храма Сокольников, мероприятие получило благословление от Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Жители Сокольников приглашаются послушать переливы колоколов. Концерт колокольного звона открыт для всех желающих, вход на мероприятие свободный. Начнётся концерт в 13:00. Напомним, что храм Воскресения Христова находится по адресу: Сокольническая площадь, дом 6.