Ещё
В храме Сокольников пройдет концерт колокольного звона
Далее:
Читайте также:
Ещё

В храме Сокольников пройдет концерт колокольного звона 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В Сокольниках в храме Воскресения Христова пройдут праздничные мероприятия.
В рамках XVII Московского пасхального фестиваля на Радоницу, 17 апреля, состоится концерт колокольного звона, где выступят лучшие звонари из разных городов России и других стран. Фестиваль, руководителем которого является Валерий Гергиев, предоставляет замечательную возможность познакомиться с традициями пасхальных звонов, которые хранятся с давних времен. По словам представителей храма Сокольников, мероприятие получило благословление от Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Жители Сокольников приглашаются послушать переливы колоколов. Концерт колокольного звона открыт для всех желающих, вход на мероприятие свободный. Начнётся концерт в 13:00. Напомним, что храм Воскресения Христова находится по адресу: Сокольническая площадь, дом 6.
Музыкальные празднества на этом не завершаются. После выступления звонарей в храме начнется концерт хоровой духовной музыки, на котором выступит хор мальчиков из санкт-петербургского хорового училища имени М. И. Глинки под руководством Владимира Беглецова. Мероприятие запланировано на 14:00. Вход — свободный
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
Управа района Сокольники: последние новости
Ученица школы №1752 открыла персональную выставку В «Букводоме» обсудят проблемы экологии В Сокольниках отпразднуют День космонавтики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд11
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова4
Куда поехать с детьми на майские праздники
Граффити с Гагариным вызвало истерику в соцсетях11
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение