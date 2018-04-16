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«НАШЕСТВИЕ» определило первую пятёрку артистов сцены «НАШЕ 2.0»
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«НАШЕСТВИЕ» определило первую пятёрку артистов сцены «НАШЕ 2.0» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Стали известны имена первых пяти финалистов проекта «НАШЕ 2.0», которые выступят на малой сцене фестиваля «НАШЕСТВИЕ» в Большом Завидове.
3, 4 и 5 августа на малую сцену фестиваля выйдут «Tequilajazz», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Найк Борзов, «Нейромонах Феофан» и «План Ломоносова». Традиционно, на «НАШЕСТВИИ», которое празднует в этом году 20-летний юбилей, будет две площадки: «Главная» сцена и малая «НАШЕ 2.0». Вторая сцена находится вне рамок и форматов: наравне с известными и любимыми группами, там всегда могут выступить молодые коллективы.
Напомним, что список артистов «НАШЕСТВИЯ» 2018 продолжает пополняться. На сегодняшний день о своём участии в программе фестиваля заявили «25/17», «Animal ДжаZ», NOIZE MC и оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии, «The Hatters», «Алиса», «LOUNA», «Калинов мост», «КняZz», «Мельница», «Ночные снайперы», «Пикник», «Северный флот», «Секрет», «СерьГа» и «Сплин».
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