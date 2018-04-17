Скляр споет на «НАШЕСТВИИ» песни Высоцкого

3,4 и 5 августа все любители рок-музыки соберутся в Большом Завидове на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Накануне организаторы представили первую пятерку артистов, которые выйдут на сцену НАШЕ 2.0 на Главном приключении года. И это Tequilajazzz, Найк Борзов , «План Ломоносова», Нейромонах Феофан и Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банк».

Александр Ф Скляр в этом году не только отметил свой юбилей, но и выпустил альбом, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого — «Оставайтесь, друзья, моряками». Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, прозвучат ли песни Высоцкого в исполнении группы «Ва-банк» на фестивале «НАШЕСТВИЕ», — читайте только на НСН.

«Думаю, ничего особенно мудрить нам не нужно. В этом году мы празднуем 80-летие Высоцкого. К этой дате в конце прошлого года у нас вышел альбом, поэтому часть нашей программы на «НАШЕСТВИИ» мы посветим этому альбому. Кроме того, в этом году у меня 60-летний юбилей. По этому поводу мы готовили большую концертную программу, которую сыграли в Москве и в Петербурге. Думаю, с учетом этой программы и альбома песен Высоцкого мы и построим свое выступление», — пояснил Александр Ф. Скляр.

На сегодняшний день список музыкальных коллективов уже выглядит внушительно и продолжает пополняться новыми именами. На Главной сцене «НАШЕСТВИЯ» выступят: «25/17», «Animal ДжаZ», NOIZE MC и оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии, The Hatters, «Алиса», LOUNA, «Калинов мост», КняZz, «Мельница», «Ночные Снайперы», «Пикник», «Северный флот», «Секрет», «СерьГа», «Сплин». А я напомню, что фирменные билеты на фестиваль уже можно приобрести в кассах фестиваля в Москве и регионах и на официальном сайтеnashestvie.ru.