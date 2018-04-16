На сцене шоу-проекта «Площадь согласия» выступит RnB группа Adam Jou

Группа еще достаточно молодая, она была основана в середине прошлого года. Создавая свои первые композиции, участники вдохновлялись такими исполнителями, как Massive Attack и Justin Timberlake. А вот раньше музыканты всерьез занимались рок-музыкой.

Коллектив начинался как onemanband-проект ("one man band" — человек-оркестр, англ. прим. «ВМ»), но для презентации первого EP — расширился до полноценного трио. Кстати, заглавная песня первого альбома Adam Jou прозвучала в эфире радио Maximum.

Сессионный скрипач и саунд-продюсер Михаил Таланов занимается музыкой с трех лет. Играет в самых разных стилях — от классики до джаза и викинг-металла.

В списке тех, с кем в то или иное время сотрудничал Таланов, немало известных имен: MULTIVERSE ( Никита Пресняков ), St1m, Владимир Пресняков , Нюша, Сергей Грейс (ex. На-На) и многие другие.

ФОТОГАЛЕРЕЯ «ВМ» С ОТКРЫТИЯ ШОУ-ПРОЕКТА «ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ»

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