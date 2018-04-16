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На сцене шоу-проекта «Площадь согласия» выступит RnB группа Adam Jou
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На сцене шоу-проекта «Площадь согласия» выступит RnB группа Adam Jou 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 18 апреля, участниками уникального шоу-проекта «Площадь согласия», организованного газетой «Вечерняя Москва» совместно с продюсерским центром Игоря Сандлера, станет R'n'B коллектив Adam Jou.
Группа еще достаточно молодая, она была основана в середине прошлого года. Создавая свои первые композиции, участники вдохновлялись такими исполнителями, как Massive Attack и Justin Timberlake. А вот раньше музыканты всерьез занимались рок-музыкой.
Коллектив начинался как onemanband-проект ("one man band" — человек-оркестр, англ. прим. «ВМ»), но для презентации первого EP — расширился до полноценного трио. Кстати, заглавная песня первого альбома Adam Jou прозвучала в эфире радио Maximum.
Сессионный скрипач и саунд-продюсер Михаил Таланов занимается музыкой с трех лет. Играет в самых разных стилях — от классики до джаза и викинг-металла.
В списке тех, с кем в то или иное время сотрудничал Таланов, немало известных имен: MULTIVERSE (Никита Пресняков), St1m, Владимир Пресняков, Нюша, Сергей Грейс (ex. На-На) и многие другие.
ФОТОГАЛЕРЕЯ «ВМ» С ОТКРЫТИЯ ШОУ-ПРОЕКТА «ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ»
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