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Паганини ХХI века даст концерт в Белгороде
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Паганини ХХI века даст концерт в Белгороде 

Собака 57 минут назад
Фото: Собака
17 апреля в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» в Органном зале филармонии с камерным оркестром Mezzo Music (художественный руководитель — Наталья Боровик) выступит лауреат международных конкурсов Никита Борисоглебский (скрипка).
Блистательный молодой российский скрипач Никита Борисоглебский сегодня один из самых талантливых музыкантов современности. За краткий срок он смог завоевать сердца слушателей и добиться международной известности.
«Никита Борисоглебский — особый художник… Он играет в светлых и ясных тонах, с большой элегантностью и покоряющей чистотой интонации, в благородной манере прочтения партий и пассажей, рожденных как бы по наитию. При этом, его исполнение созвучно времени — свежо и одновременно самобытно.» (La Libre.be, Бельгия, 2009).
В этом году скрипач-виртуоз впервые в Белгороде исполнит сочинения Л. Боккерини — «Ночная музыка в Мадриде», И. С. Баха — Концерт для клавира с оркестром ре-минор, ор. 1052 R, Мануэля де Фальи — «Испанский танец» (для скрипки, камерного оркестра и фортепиано) и произведение П. И. Чайковского «Размышление» для скрипки и камерного оркестра в оркестровке Натальи Боровик.
В концерте также примет участие лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган, клавесин, фортепиано).
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