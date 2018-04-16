Паганини ХХI века даст концерт в Белгороде

Блистательный молодой российский скрипач Никита Борисоглебский сегодня один из самых талантливых музыкантов современности. За краткий срок он смог завоевать сердца слушателей и добиться международной известности.

«Никита Борисоглебский — особый художник… Он играет в светлых и ясных тонах, с большой элегантностью и покоряющей чистотой интонации, в благородной манере прочтения партий и пассажей, рожденных как бы по наитию. При этом, его исполнение созвучно времени — свежо и одновременно самобытно.» (La Libre.be, Бельгия, 2009).

В этом году скрипач-виртуоз впервые в Белгороде исполнит сочинения Л. Боккерини — «Ночная музыка в Мадриде», И. С. Баха — Концерт для клавира с оркестром ре-минор, ор. 1052 R, Мануэля де Фальи — «Испанский танец» (для скрипки, камерного оркестра и фортепиано) и произведение П. И. Чайковского «Размышление» для скрипки и камерного оркестра в оркестровке Натальи Боровик.

В концерте также примет участие лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган, клавесин, фортепиано).