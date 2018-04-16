В библиотеке на Чистова прозвучали песни о космонавтике

Концерт «Огромное небо», приуроченный ко Дню авиации и космонавтики, состоялся в библиотеке №127, которая расположена в районе Текстильщики на улице Чистова. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Татьяна Долгая.

— Благодарим всех участников концерта: зрителей за теплую встречу и артистов за прекрасное исполнение любимых песен. Сейчас мы все уже немного подзабыли, что «рождены, чтоб сказку сделать былью»… Хорошо, что есть праздники и события, напоминающие нам об этом, — отметила Татьяна Долгая.

Напомним, что библиотека №127 расположена по адресу улица Чистова, 15/15. (мю)