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В библиотеке на Чистова прозвучали песни о космонавтике
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В библиотеке на Чистова прозвучали песни о космонавтике 

Управа района Текстильщики 46 минут назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Концерт «Огромное небо», приуроченный ко Дню авиации и космонавтики, состоялся в библиотеке №127, которая расположена в районе Текстильщики на улице Чистова. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Татьяна Долгая.
— Благодарим всех участников концерта: зрителей за теплую встречу и артистов за прекрасное исполнение любимых песен. Сейчас мы все уже немного подзабыли, что «рождены, чтоб сказку сделать былью»… Хорошо, что есть праздники и события, напоминающие нам об этом, — отметила Татьяна Долгая.
Напомним, что библиотека №127 расположена по адресу улица Чистова, 15/15. (мю)
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