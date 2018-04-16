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«Русские сезоны» в следующем году пройдут в Германии вместо США
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«Русские сезоны» в следующем году пройдут в Германии вместо США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Новые «Русские сезоны» в 2019 году пройдут в Германии, в то время как ранее их планировалось провести в США, сообщил министр культуры Владимир Мединский на итоговой коллегии ведомства в понедельник.
Ранее Мединский заявлял, что «Русские сезоны» в следующем году планируется провести в США, а в 2020 году — в Германии. При этом, по словам министра, в настоящее время они проходят в более чем 70 городах Италии. Запланировано более 300 мероприятий, на которые продано около шести миллионов билетов.
"В следующем году «Русские сезоны» пройдут в Германии", — сказал Мединский.
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