«Русские сезоны» в следующем году пройдут в Германии вместо США

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Новые «Русские сезоны» в 2019 году пройдут в Германии, в то время как ранее их планировалось провести в США, сообщил министр культуры Владимир Мединский на итоговой коллегии ведомства в понедельник.

Ранее Мединский заявлял, что «Русские сезоны» в следующем году планируется провести в США, а в 2020 году — в Германии. При этом, по словам министра, в настоящее время они проходят в более чем 70 городах Италии. Запланировано более 300 мероприятий, на которые продано около шести миллионов билетов.

"В следующем году «Русские сезоны» пройдут в Германии", — сказал Мединский.