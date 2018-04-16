В 2019 году фестиваль «Русские сезоны» пройдет в Германии 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Русские сезоны», призванные познакомить иностранцев с российской культурой, в 2019 году пройдут в Германии, причем подразумевается создание специальных проектов для этой страны. Об этом сообщил в понедельник статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.
"Русские сезоны Дягилева — это были продюсерские сезоны, возникали новые проекты. Думаю, следующим шагом развития «Русских сезонов» станет продюсирование новых программ, новых спектаклей, специально создаваемых для этой страны. А следующей страной будет ФРГ", — заявил Журавский.
Впервые фестиваль «Русские сезоны», названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В этом году фестиваль проходит в Италии. В нем участвуют многие известные российские коллективы, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Симфонический оркестр Московской филармонии и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Московский цирк Никулина и другие. Проект охватит не менее 74 городов. Запланированы более 300 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 30 театральных постановок, 55 балетных спектаклей и обширная выставочная программа.