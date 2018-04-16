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Москвичи определили мероприятия для открытия летнего сезона в парках
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Москвичи определили мероприятия для открытия летнего сезона в парках 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В проекте «Активный гражданин» подвели итоги соответствующего голосования.
Проходило оно в два этапа. Горожане смогли проголосовать по программе 19 столичных парков и выбрать до трех активностей в каждом из них.
Большинство участников голосования хотели бы посетить в день открытия летнего сезона концерты современной музыки. Около 18,66% захотели, чтобы в парках работали площадки, и они могли посмотреть кино под открытым небом.
Порядка 17,25% выбрали площадки с играми и конкурсами для детей. За спортивные тренировки проголосовали 10,82% участников. За концерты классической музыки в парках проголосовали 10,32% проголосовавших граждан.
Более тысячи человек внесли свои предложения по программе открытия летнего сезона в парках. Это творческие мастер-классы для взрослых и детей, выступления джазовых музыкантов и концерты с участием духовых инструментов.
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