Москвичи выберут из трех вариантов дизайн читательского билета в библиотеки

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Москвичи смогут выбрать дизайн для единого читательского билета на портале «Активный гражданин». Голосование началось 19 апреля и продлится до середины мая 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского онлайн-проекта.

"В проекте «Активный гражданин» началось [19 апреля] голосование, в котором участники смогут выбрать единый дизайн читательского билета в библиотеки. Он упростит запись в читальни и станет универсальным ключом ко всем услугам в них. Также с помощью единого читательского билета москвичи смогут взять книги в любой библиотеке", — пояснили представители портала, добавив, что голосование продлится примерно месяц.

Три варианта дизайна билета

На выбор для голосования представлено три варианта новой универсальной карты читателя. Первый направлен на взаимодействие с максимально широкой аудиторией: цвет единого билета из брендбука библиотек Москвы вместе с иллюстрацией в виде книжных полок. Второй вариант — открытый и яркий. «В нем гармонично сочетаются цвета палитры брендбука библиотек Москвы и свежий оранжевый», — пояснили представители проекта.

Третий вариант — строгий и сдержанный, с контрастными акцентами в виде белой типографики.

Единый билет — много услуг

Ранее руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский анонсировал задачу сформировать единый электронный читательский билет. Он будет сопряжен с запуском единой электронной системы учета книг. Каждый читатель сможет получить единый читательский билет бесплатно, время пользования не ограничено.

Благодаря единому билету читатель сможет взять и сдать книги в любой библиотеке города — рядом с домом, учебным заведением, работой, без привязки к определенному адресу. Также этот документ облегчит доступ ко всем электронным библиотечным услугам, таким как «Литрес: Библиотека», к электронной деловой периодике, редким оцифрованным книгам.

По данным проекта «Активный гражданин», среди услуг, которые отличаются от стандартных читальных залов, в Москве в этих зонах уже можно или вскоре будет доступно оставить велосипед на оборудованной парковке, воспользоваться компьютером с доступом в интернет и электронной библиотекой, найти и заказать книгу заранее, посетить встречу с любимым писателем или пройти тематический мастер-класс.

Жители столицы ранее уже голосовали за принципы работы библиотек. По итогам прежних акций в марте 2018 года во всех столичных библиотеках департамента культуры появился бесплатный электронный доступ к профессиональной периодике — к 40 изданиям, в том числе различным справочникам.

С февраля 2018 года по решению «активных граждан» на общем сайте городских библиотек «Библиогород» на интерактивной карте теперь можно найти библиотеки, в которых представлены издания на 13 популярных иностранных языках. Среди них английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, а также китайский и японский.