Воспитанницы Рыбинской школы-интерната №2 заняли призовые места на фестивале жестовой песни

Воспитанницы Рыбинской школы-интерната №2 вернулись с наградами с открытого фестиваля жестовой песни «Поющие руки» среди глухих и слабослышащих детей. Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли коллективы из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Рязани, Энгельса, Задонска, Тольятти, Нижнего Тагила, Нижнекамска и Петрозаводска.

Ребята из школы-интерната №2 участвуют в фестивале уже третий год подряд. В этом году пять девочек выступали во всех трех возрастных категориях — от 7 до 21 года — и представляли свое мастерство по всем номинациям: «Зримая песня», «Сольная песня», «Музыкальный дуэт», «Вокальный ансамбль».

Рыбинцы представили на творческий конкурс шесть номеров. Диплом второй степени за призовое место номинации «Сольная песня» в категории «7 — 11 лет» получила Варвара Городнина с произведением «Мир, который нужен мне». А «Мечта о детстве», которую Варя исполнила дуэтом с Алиной Вихаревой, не только принесла им второе место в номинации «Музыкальный дуэт», но и была выбрана для исполнения на заключительном гала-концерте.

— Мы получили массу незабываемых впечатлений от выступлений творческих коллективов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Рязани, Энгельса, — рассказали конкурсантки. — Особенно нам понравились номера в номинации «Зримая песня». Это были мини-спектакли. За участие в фестивале нам вручили приз — музыкальный центр и настольную игру, которые мы привезли в школу.

В рамках поездки в Санкт-Петербург девочки также побывали на экскурсии в недавно открытом историческом парке «Россия — моя история» и поднялись на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы увидеть панораму города.