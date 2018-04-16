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Воспитанницы Рыбинской школы-интерната №2 заняли призовые места на фестивале жестовой песни
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Воспитанницы Рыбинской школы-интерната №2 заняли призовые места на фестивале жестовой песни 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Воспитанницы Рыбинской школы-интерната №2 вернулись с наградами с открытого фестиваля жестовой песни «Поющие руки» среди глухих и слабослышащих детей. Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли коллективы из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Рязани, Энгельса, Задонска, Тольятти, Нижнего Тагила, Нижнекамска и Петрозаводска.
Ребята из школы-интерната №2 участвуют в фестивале уже третий год подряд. В этом году пять девочек выступали во всех трех возрастных категориях — от 7 до 21 года — и представляли свое мастерство по всем номинациям: «Зримая песня», «Сольная песня», «Музыкальный дуэт», «Вокальный ансамбль».
Рыбинцы представили на творческий конкурс шесть номеров. Диплом второй степени за призовое место номинации «Сольная песня» в категории «7 — 11 лет» получила Варвара Городнина с произведением «Мир, который нужен мне». А «Мечта о детстве», которую Варя исполнила дуэтом с Алиной Вихаревой, не только принесла им второе место в номинации «Музыкальный дуэт», но и была выбрана для исполнения на заключительном гала-концерте.
— Мы получили массу незабываемых впечатлений от выступлений творческих коллективов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Рязани, Энгельса, — рассказали конкурсантки. — Особенно нам понравились номера в номинации «Зримая песня». Это были мини-спектакли. За участие в фестивале нам вручили приз — музыкальный центр и настольную игру, которые мы привезли в школу.
В рамках поездки в Санкт-Петербург девочки также побывали на экскурсии в недавно открытом историческом парке «Россия — моя история» и поднялись на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы увидеть панораму города.
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