Гитарист Стинга Доминик Миллер выступит 25 Апреля в Yota Arena 

Рожденный в Аргентине, сын американца и ирландки, гитарист Доминик Миллер с десятилетнего возраста воспитывался в США, получил образование в Великобритании, сейчас проживает во Франции, но за 30 лет творчества объехал весь мир.

Первый сольный альбом Миллера для компании ECM с сопровождением ударных (Майлз Боулд) получил название Silent Light (Тихий свет). Оно появилось из одноименного фильма мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса, работа которого послужила катализатором ауры простоты и чистоты альбома. «Его работа с тишиной, светом и пространством меня поразили. Целые минуты проходили без движения или диалога, я нашел это очень смелым и вдохновляющим», — говорит гитарист.

Альбом Silent Light получился очень международным. В композиции Baden, посвященной бразильскому гитаристу и композитору Бадену Пауэлл, чувствуется влияние латиноамериканской музыки. Le Pont как будто наполнена атмосферой Парижа XX столетия, в то время как Valium перекликается с кельтскими напевами в духе Берта Янша, а Fields of Gold — это инструментальная вариация одной из самых известных баллад Стинга . Миллер долгое время был известен как его главный гитарист, а также соавтор мировых хитов, среди которых выдающийся Shape of My Heart.