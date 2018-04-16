Гитарист Стинга Доминик Миллер выступит 25 Апреля в Yota Arena

Рожденный в Аргентине, сын американца и ирландки, гитарист Доминик Миллер с десятилетнего возраста воспитывался в США, получил образование в Великобритании, сейчас проживает во Франции, но за 30 лет творчества объехал весь мир.

Первый сольный альбом Миллера для компании ECM с сопровождением ударных (Майлз Боулд) получил название Silent Light (Тихий свет). Оно появилось из одноименного фильма мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса, работа которого послужила катализатором ауры простоты и чистоты альбома. «Его работа с тишиной, светом и пространством меня поразили. Целые минуты проходили без движения или диалога, я нашел это очень смелым и вдохновляющим», — говорит гитарист.

Альбом Silent Light получился очень международным. В композиции Baden, посвященной бразильскому гитаристу и композитору Бадену Пауэлл, чувствуется влияние латиноамериканской музыки. Le Pont как будто наполнена атмосферой Парижа XX столетия, в то время как Valium перекликается с кельтскими напевами в духе Берта Янша, а Fields of Gold — это инструментальная вариация одной из самых известных баллад Стинга . Миллер долгое время был известен как его главный гитарист, а также соавтор мировых хитов, среди которых выдающийся Shape of My Heart.

Своими главными вдохновителями при создании сольного альбома Миллер называет Эмберто Джисмонти и Пэта Мэтини за суровый подход к музыке, смешенный с классическим звучанием первого и ритмичными нотками в американском стиле второго.

Работая со Стингом, начиная с альбома Soul Cages 1991 года, Миллер всегда вдохновлялся тем, как тот пишет свои песни. «Сильное влияние на меня оказало его чувство гармонии, и то, как он формирует песни», — говорит гитарист. «Я стараюсь делать то же самое, создавая повествование инструментальной музыкой, в которой я отношусь как к песне, с куплетами, припевами, хором и переходами».

Стинг, в свою очередь, тоже ярко отзывается о Миллере: «Когда Доминик играет на гитаре, он создает цвет, целый спектр эмоций, звуковую архитектуру из тишины и резонанса. Он поднимает ваш дух в небесные миры».

Как сессионный музыкант записывался и выступал с Chris Botti, Bryan Adams, A. R. Rahman, Backstreet Boys, Vinnie Colaiuta, Phil Collins, Sheryl Crow, Placido Domingo, Donovan, Julia Fordham, Peter Gabriel, Pat Metheny, Mariza, Mark Hollis, Mark Hudson, Michael Kamen, Manu Katche, Nigel Kennedy, Kenny Kirkland, Kristina Kovac, Level 42, Jimmy Nail, Howard New, Pino Palladino, Luciano Pavarotti, Guy Pratt, Pretenders, Rod Stewart, Ian Thomas, Tina Turner, Steve Winwood, Walter Wray, Rick Wright, Paul Young.

Миллер так объясняет происхождение стиля своей музыки: «Музыкальным горизонтом моего детства были The Beatles, The Rolling Stones, музыка Босса-Нова, танго, аргентинский фольклор, церковная музыка, классическая музыка, особенно Бах, ирландская народная музыка и блюз». Также на него оказали влияние Дебюсси, Сати, Пуленка и Вила-Лобоса, а также английские фолк-гитаристы Дженш и Дик Гоган. Об американском R&B и английском прогрессивном роке он говорит как о музыке, давшей ему толчок в молодости, а французский шансон буквально запал ему в душу за последнее десятилетие, которое он провел в Провансе.

В то время, когда Миллер не записывает игру на гитаре в студии или не путешествует со Стингом и другими звездами, гитарист создал серию легких инструментальных альбомов вместе с джазовыми исполнителями и фолк-музыкантами Уэльса, Марокко и Кубы.

Концерт-презентация сольного альбома Silent Light Доминика Миллера состоится 25 Апреля в Yota Arena

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