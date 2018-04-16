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Ансамбль народной песни «Маков цвет» из Хорошево-Мневников дал отчетный концерт
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Ансамбль народной песни «Маков цвет» из Хорошево-Мневников дал отчетный концерт 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоялся отчетный концерт Московского городского творческого коллектива ансамбля народной песни «Маков цвет».
— Концерт проходил в рамках II Открытого городского фестиваля «Россия — твоя и моя». На большой сцене выступили все группы ансамбля: от подготовительной (5–6 лет) до старшей (15–18 лет). Каждая группа представила свои лучшие номера, сумев показать самые разные характеры народной песни. Участники ансамбля не только поют, но и танцуют. Все номера обязательно исполняются с основными элементами народных танцев, — отметили в пресс-службе Дворца творчества.
Напомним, в ансамбле народной песни «Маков цвет» под руководством педагога Наталии Лацуновской занимаются дети от 8 до 18 лет. Коллектив регулярно участвует в концертах и выступает на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В этом году ансамбль получил звание Московского городского творческого коллектива. (ео)
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