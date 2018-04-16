Вятская филармония приглашает на заключительный концерт ХII Международного музыкального фестиваля «Вятская весна»

На большой сцене в этот вечер Вятский симфонический оркестр имени В. А. Раевского.

Главный дирижер: лауреат международных конкурсов Константин Маслюк.

Гость вечера — дирижер Рамиро Ариста (Аргентина).

Солист — Андрей Сандалов (фортепиано).

В программе: симфоническая музыка композиторов стран Южной и Латинской Америки, Скрябин прелюдия для симфонического оркестра «Мечты», Рахманинов концерт №2 для фортепиано с оркестром.

Рамиро Ариста родом из Буэнос Айреса. Итальянец по происхождению, Рамиро страстно увлекся музыкой в раннем возрасте, посещая знаменитый театр Колон. Кроме того, он учился в Национальном музыкальном университете в Бухаресте у профессора Дмитрия Гойя, где был удостоен стипендии, предоставленной правительством Румынии.

Ариста — один из ведущих дирижеров современности. Российская пресса отзывается о маэстро, как о «страстном и энергичном», «способным оживить музыку».

Международных масштабов карьера Рамиро достигла благодаря стажировке в Мариинском театре (по приглашению Валерия Гергиева ) в период с 2008 по 2009 гг. и сенсационному дебюту в Санкт-Петербургской филармонии в марте 2010 г.

В октябре 2009 года Рамиро был избран художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра «Пьюра» в Перу. Под его управлением оркестр провел около 220 концертов. Были представленны практически все симфонические циклы Бетховена, Шуберта, Мендельсона, Шумана, Чайковского и Брамса, а также состоялись премьеры Пятой симфонии Густава Малера , произведения «Моя Страна» Бедржиха Сметаны, Фантастической симфонии Берлиоза, Симфониии №1 Шостаковича, а также произведения Рихарда Штрауса «Tod und Verklaerung».

Основными яркими событиями в творчестве Рамиро в музыкальном сезоне 2017 и 2018 являются дебюты с Симфоническим оркестром Бухареста, с филармонией Сату Маре и Питешти в Румынии, с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга и с филармониями Брянска, Костромы, Камчатки, Кузбасса и Северной Осетии в России, с Национальным камерным оркестром Республики Молдова. Совместную работу с Вятским симфоническим оркестром в рамках ХII Международного музыкального фестиваля «Вятская весна» в качестве дирижера Маэстро также относит к яркому событию в своей профессиональной карьере..

Рамиро Ариста считает, что музыка — это инструмент социальной интеграции и, следовательно, касается всех: богатых и бедных стран, детей и стариков, простых людей, обездоленных и осужденных. Поэтому он дирижирует как оркестрами высокопрофессионального уровня, так и детскими.

Дирижер способен объединить европейские традиции, балканский фольклор и латиноамериканские ритмы, чтобы подарить слушателю по-настоящему незабываемые впечатления.

Справки и бронирование по тел. 64-52-87.

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