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Команду КВН из НАТО показали Путину
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Команду КВН из НАТО показали Путину 

Рамблер 1 час назад
В 1/8 Высшей лиги Клуба весёлых и находчивых сыграла команда «Наполеон Динамит» из Челябинска. Участники команды вспомнили, что некоторое время назад ведущий игр Александр Масляков высказал пожелание увидеть в числе соревнующихся команду НАТО и представили, как могла бы выглядеть команда Североатлантического Альянса. В миниатюре была обыграна тема прошедших в России в марте президентских выборов. Вместе со зрителями юмор квнщиков оценил и действующий президент РФ Владимир Путин, который присутствовал на игре.
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