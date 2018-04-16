Команду КВН из НАТО показали Путину 

В 1/8 Высшей лиги Клуба весёлых и находчивых сыграла команда «Наполеон Динамит» из Челябинска. Участники команды вспомнили, что некоторое время назад ведущий игр Александр Масляков высказал пожелание увидеть в числе соревнующихся команду НАТО и представили, как могла бы выглядеть команда Североатлантического Альянса. В миниатюре была обыграна тема прошедших в России в марте президентских выборов. Вместе со зрителями юмор квнщиков оценил и действующий президент РФ Владимир Путин, который присутствовал на игре.