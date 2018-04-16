В Волгограде выступит полуфиналистка Eurovision-2014

Перед волгоградцами 17 апреля на сцене ДК Профсоюзов выступит полуфиналистка Eurovision-2014, певица TALI. Концерт пройдет при участии сводного биг-бенда МУК «Волгоградконцерт».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, TALI представит зрителям дебютную программу «Женское настроение». Это новый музыкальный проект «Волгоградконцерта», в котором объединены уникальный вокал высокого уровня и живое оркестровое звучание. Певица исполнит песни собственного сочинения, кавер-версии мировых и советских хитов на пяти языках, а также композицию «Password, с которой она выходила на сцену Eurovision-2014.

Отметим, что TALI — творческий псевдоним певицы МУК „Волгоградконцерта“ Татьяны Клименко . Певица исполняет джаз и композиции из всемирно известных мюзиклов и не только. Ее вокальные данные сравнивают с мастерством Уитни Хьюстон

Концерт пройдет в 18:30 по адресу проспект Ленина, 4.