В Вешняках пройдёт Большой Пасхальный концерт

В Вешняках продолжают отмечать праздник Светлой Пасхи. Для любителей классики профессиональные музыканты устроят «Большой Пасхальный концерт».

Такие творческие вечера настолько популярны у наших жителей, что вешняковцам уже просто не хватает воскресного клуба Любителей классической музыки. Поэтому библиотека № 90 им. А. С. Неверова регулярно выбирается за его рамки, принимая во внимание пожелания жителей.

Главный библиотекарь библиотеки № 90 им. Неверова Татьяна Чибадина сообщила, что в этот раз пригласили известных в районе музыкантов. Скрипичные партии прозвучат в исполнении Юрия Захарова , а на фортепиано сыграют Елена Бахтадзе и Ольга Сергейчикова. В программу выступления войдут вокально-инструментальные номера на музыку отечественных и зарубежных композиторов.

«Большой Пасхальный концерт» состоится в среду, 18 апреля, в 17:00 по адресу: ул. Молдагуловой, д. 3Б. Вход свободный.

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