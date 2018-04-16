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В Вешняках пройдёт Большой Пасхальный концерт
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В Вешняках пройдёт Большой Пасхальный концерт 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках продолжают отмечать праздник Светлой Пасхи. Для любителей классики профессиональные музыканты устроят «Большой Пасхальный концерт».
Такие творческие вечера настолько популярны у наших жителей, что вешняковцам уже просто не хватает воскресного клуба Любителей классической музыки. Поэтому библиотека № 90 им. А. С. Неверова регулярно выбирается за его рамки, принимая во внимание пожелания жителей.
Главный библиотекарь библиотеки № 90 им. Неверова Татьяна Чибадина сообщила, что в этот раз пригласили известных в районе музыкантов. Скрипичные партии прозвучат в исполнении Юрия Захарова, а на фортепиано сыграют Елена Бахтадзе и Ольга Сергейчикова. В программу выступления войдут вокально-инструментальные номера на музыку отечественных и зарубежных композиторов.
«Большой Пасхальный концерт» состоится в среду, 18 апреля, в 17:00 по адресу: ул. Молдагуловой, д. 3Б. Вход свободный.
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