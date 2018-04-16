Нельзя пропустить: главные концерты весны 

Баста в ДС "Мегаспорт"
Пожалуй, самый востребованный хип-хоп артист страны — Баста — успевает не только заниматься сольным творчеством — он руководит лейблом «Газгольдер», режиссирует кино, ведет свой ютьюб-канал и шоу на тв. Широкая южная натура артиста достойна и сольников с размахом.
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В апреле Баста будет выступать в ДС "Мегаспорт" аж 3 дня — 20, 21, 22 апреля.
Билеты от 800 рублей.
"Классическая Ария" прощается с Москвой
22 апреля в Крокус Сити Холле прозвучит "финальный аккорд" Классической Арии легендарного коллектива в сопровождении симфонического оркестра. Москва услышит обновленный сет-лист и увидит новое сценическое шоу. За оркестровые аранжировки вновь отвечает Кирилл Уманский. А за дирижёрской пульт в Крокусе встанет харизматичный швед Ульф Ваденбрандт, которого поклонники "Арии" уже называют шестым членом группы.
Концерт в Крокус Сити Холле станет заключительным показом в Москве проекта "Классическая Ария» перед длительным перерывом.
Билеты от 1000 рублей.
Телеканал "Дождь" отметит восьмилетие в компании "ДДТ" и "Касты"
26 апреля телеканал "Дождь" отметит свой восьмой день рождения в клубе Adrenaline Stadium и, по традиции, приглашает на праздничную вечеринку всех своих подписчиков.
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В этот раз музыкальными гостями вечера станут самые бескомпромиссные музыканты — культовые российские группы "ДДТ" и "Каста".
Чтобы присоединиться к гостям праздника, любой желающий может оформить подписку на сайте канала https://tvrain.ru/8let/. Вместе с годовым абонементом зрители также получат приглашение на День Дождения, где смогут окунуться в атмосферу любимого канала и пообщаться с его ведущими. Клуб Adrenaline Stadium.
Начало в 19:00
Jethro Tull в Крокус Сити Холле
Jethro Tull возвращается в Россию с уникальным концертом, в котором прозвучат все хиты этой уникальной и легендарной группы. Распад коллектива в 2014 году заставил погрустить не один миллион их фанатов, однако уже в сентябре 2017 лидер команды Иэн Андерсон заявил о ее воссоединении в связи с 50-летней годовщиной их первого альбома This Was.
Билеты от 3000 рублей.
THIRTY SECONDS TO MARS в Олимпийском
В год своего 20-летия коллектив Джареда Лето грянет с концертом 28 апреля в "Олимпийском".
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Как говорится, Лето много не бывает — Джаред невероятно хорош как на экране кинотеатра (о чем говорят награды "Оскар" и "Золотой глобус", которыми отмечен актёр), так и у микрофона перед многотысячным залом. Бывший мойщик в закусочной и швейцар стал кумиром миллионов поклонниц по всему миру. И он этого достоин.
Билеты от 3000 рублей.
Morcheeba в Главclub Green Concert
Morcheeba с шумом океанских волн, который таится в их музыке, всегда были горячо любимы в России. На концерте 24 мая в Главclub Green Concert поклонники увидят классический состав британской группы с вокалисткой Скай Эдвардс. Ее магический вокал принес группе всемирный успех и, нечего скрывать, все мы безмерно рады ее возвращению.
Билеты от 2000 рублей.
Deep Purple в Олимпийском
30 мая у всех поклонников культовой группы будет возможность отметить 50-летие любимого коллектива на грандиозном концерте в "Олимпийском". Группа, оказавшая колоссальное влияние на историю мировой музыки, представит на концерте новые песни с альбома «inFinite», а также свои лучшие хиты. Deep Purple — 50! И это просто невероятно. Пропустить такое событие нельзя.
Билеты от 2200 рублей.
IOWA в Крокус Сити Холле
Главные специалисты по плохим танцам в российской поп-музыке. Уникальный коллектив, обладающий редким на сегодняшний день качеством — самоиронией.
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Концерты IOWA — это всегда праздник. Это всегда легко, весело и искрометно. На концерте в Крокус Сити Холле 20 мая будет не хуже.
Билеты от 1000 рублей.
Гала-концерт, посвященный 55-летию Уитни Хьюстон
Московский Театр мюзикла 30 мая представит грандиозный концерт в честь 55-летия уникальной певицы Уитни Хьюстон. Хиты легендарной Уитни в сопровождении оркестра исполнят Александр Панайотов, Алла Рид, Маргарита Позоян, Елена Максимова, Людмила Соколова, Юлия Пак, Александра Белякова, Галина Безрук, Константин Работов, Этери Бериашвили, Александр Карпов, Аннэя Пашинская, и другие.
Билеты от 500 рублей.
Lorde в Крокус Сити Холле
Двукратная обладательница Grammy, двадцатиоднолетняя звезда из Новой Зеландии Lorde приезжает с концертом в Москву.
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Несмотря на молодость, певица уже увековечена восковой статуей в музее Мадам Тюссо. Дэвид Боуи услышал в ее голосе "завтра", а создатели сериала "Южный парк" отрисовали ее мультипликационную пародию. Концерт 31 мая точно из разряда "must see".
Билеты от 1500 рублей.