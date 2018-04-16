Нельзя пропустить: главные концерты весны

Баста в ДС "Мегаспорт"

Пожалуй, самый востребованный хип-хоп артист страны — Баста — успевает не только заниматься сольным творчеством — он руководит лейблом «Газгольдер», режиссирует кино, ведет свой ютьюб-канал и шоу на тв. Широкая южная натура артиста достойна и сольников с размахом.

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В апреле Баста будет выступать в ДС "Мегаспорт" аж 3 дня — 20, 21, 22 апреля.

Билеты от 800 рублей.

"Классическая Ария" прощается с Москвой

22 апреля в Крокус Сити Холле прозвучит "финальный аккорд" Классической Арии легендарного коллектива в сопровождении симфонического оркестра. Москва услышит обновленный сет-лист и увидит новое сценическое шоу. За оркестровые аранжировки вновь отвечает Кирилл Уманский . А за дирижёрской пульт в Крокусе встанет харизматичный швед Ульф Ваденбрандт , которого поклонники "Арии" уже называют шестым членом группы.

Концерт в Крокус Сити Холле станет заключительным показом в Москве проекта "Классическая Ария» перед длительным перерывом.

Билеты от 1000 рублей.

Телеканал "Дождь" отметит восьмилетие в компании "ДДТ" и "Касты"

26 апреля телеканал "Дождь" отметит свой восьмой день рождения в клубе Adrenaline Stadium и, по традиции, приглашает на праздничную вечеринку всех своих подписчиков.

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В этот раз музыкальными гостями вечера станут самые бескомпромиссные музыканты — культовые российские группы "ДДТ" и "Каста".

Чтобы присоединиться к гостям праздника, любой желающий может оформить подписку на сайте канала https://tvrain.ru/8let/ . Вместе с годовым абонементом зрители также получат приглашение на День Дождения, где смогут окунуться в атмосферу любимого канала и пообщаться с его ведущими. Клуб Adrenaline Stadium.

Начало в 19:00

Jethro Tull в Крокус Сити Холле

Jethro Tull возвращается в Россию с уникальным концертом, в котором прозвучат все хиты этой уникальной и легендарной группы. Распад коллектива в 2014 году заставил погрустить не один миллион их фанатов, однако уже в сентябре 2017 лидер команды Иэн Андерсон заявил о ее воссоединении в связи с 50-летней годовщиной их первого альбома This Was.

Билеты от 3000 рублей.

THIRTY SECONDS TO MARS в Олимпийском

В год своего 20-летия коллектив Джареда Лето грянет с концертом 28 апреля в "Олимпийском".

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Как говорится, Лето много не бывает — Джаред невероятно хорош как на экране кинотеатра (о чем говорят награды "Оскар" и "Золотой глобус", которыми отмечен актёр), так и у микрофона перед многотысячным залом. Бывший мойщик в закусочной и швейцар стал кумиром миллионов поклонниц по всему миру. И он этого достоин.

Билеты от 3000 рублей.

Morcheeba в Главclub Green Concert

Morcheeba с шумом океанских волн, который таится в их музыке, всегда были горячо любимы в России. На концерте 24 мая в Главclub Green Concert поклонники увидят классический состав британской группы с вокалисткой Скай Эдвардс. Ее магический вокал принес группе всемирный успех и, нечего скрывать, все мы безмерно рады ее возвращению.

Билеты от 2000 рублей.

Deep Purple в Олимпийском

30 мая у всех поклонников культовой группы будет возможность отметить 50-летие любимого коллектива на грандиозном концерте в "Олимпийском". Группа, оказавшая колоссальное влияние на историю мировой музыки, представит на концерте новые песни с альбома «inFinite», а также свои лучшие хиты. Deep Purple — 50! И это просто невероятно. Пропустить такое событие нельзя.

Билеты от 2200 рублей.

IOWA в Крокус Сити Холле

Главные специалисты по плохим танцам в российской поп-музыке. Уникальный коллектив, обладающий редким на сегодняшний день качеством — самоиронией.

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Концерты IOWA — это всегда праздник. Это всегда легко, весело и искрометно. На концерте в Крокус Сити Холле 20 мая будет не хуже.

Билеты от 1000 рублей.

Гала-концерт, посвященный 55-летию Уитни Хьюстон

Билеты от 500 рублей.

Lorde в Крокус Сити Холле

Двукратная обладательница Grammy, двадцатиоднолетняя звезда из Новой Зеландии Lorde приезжает с концертом в Москву.

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Несмотря на молодость, певица уже увековечена восковой статуей в музее Мадам Тюссо. Дэвид Боуи услышал в ее голосе "завтра", а создатели сериала "Южный парк" отрисовали ее мультипликационную пародию. Концерт 31 мая точно из разряда "must see".

Билеты от 1500 рублей.