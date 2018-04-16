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Земфира и Дельфин станут участниками фестиваля в Сочи
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Земфира и Дельфин станут участниками фестиваля в Сочи 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
LiveFest Summer откроется 11 августа на «Роза Хутор». На главной площади курорта пройдет марафон молодых артистов, которых отберет оргкомитет фестиваля и его партнеры. Главный концерт состоится на специально выстроенной сцене на высоте 1600 м, в окружении горных вершин и видов Кавказского хребта. А закончится фестиваль ночным отрывом и джем-сейшенами на самых зажигательных площадках курорта. Курорт «Роза Хутор» приготовил специальные бонусы для зрителей фестиваля. Одним из них будет промо-код, предоставляющий скидку на проживание — его получает каждый, кто купит билет на фестиваль. Чтобы использовать промо-код, достаточно ввести его при бронировании номера через сайт курорта. Всех зрителей, купивших билет на фестиваль, с центральной площади к месту проведения главного концерта доставит канатная дорога «Стрела». В списке хедлайнеров LiveFest Summer — команды мирового уровня Therr Maitz и Pompeya. Поэт и музыкант Дельфин представит свой новый альбом «442». А также, в полном соответствии со слоганом фестиваля «Музыка на высоте», полноценный хедлайнерский сет сыграет Земфира, сообщает пресс-служба администрации в Сочи
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