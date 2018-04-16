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Жители Выхина-Жулебина увидели спектакль «Анна и Николай. Голоса Серебряного века»
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Жители Выхина-Жулебина увидели спектакль «Анна и Николай. Голоса Серебряного века» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В субботу, 14 апреля, в библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино состоялся показ литературно-драматического спектакля «Анна и Николай. Голоса Серебряного века». Для зрителей выступили артисты театра-студии «Гармония».
— Спектакль сделан совершенно не в форме лекции, к тому же в определенные моменты артисты перевоплощаются в самих Ахматову и Гумилева, чтобы точнее, острее и лучше прочувствовать какие-то фрагменты жизни поэтов, — поделился впечатлениями один из библиотекарей.
Действие сопровождалось музыкой Баха и Шелыгина, Чайковского и Гершвина. (вт)
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