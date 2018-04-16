Жители Выхина-Жулебина увидели спектакль «Анна и Николай. Голоса Серебряного века»

В субботу, 14 апреля, в библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино состоялся показ литературно-драматического спектакля «Анна и Николай. Голоса Серебряного века». Для зрителей выступили артисты театра-студии «Гармония».

— Спектакль сделан совершенно не в форме лекции, к тому же в определенные моменты артисты перевоплощаются в самих Ахматову и Гумилева, чтобы точнее, острее и лучше прочувствовать какие-то фрагменты жизни поэтов, — поделился впечатлениями один из библиотекарей.

Действие сопровождалось музыкой Баха и Шелыгина, Чайковского и Гершвина. (вт)