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Лучше один раз услышать. Звёзды мировой оперы выступят в Челябинске
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Лучше один раз услышать. Звёзды мировой оперы выступят в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
27 апреля Челябинск на один день станет центром мировой оперы. В концертном зале им. С. С. Прокофьева соберутся обладатели титулов «Лучшее меццо-сопрано мира», «Лучшее сопрано», Голоса Фонда Лучано Паваротти и Центра Пласидо Доминго, обладатели Гран-при и первых призов крупных международных конкурсов. Рассказываем, что привело лучших оперных певцов на Южный Урал.
12 лет оперы
Всё началось в 2007 году, когда Магнитогорский театр оперы и балета решил создать международный фестиваль оперного искусства «Viva opera», чтобы познакомить земляков с лучшими певцами страны и зарубежья. За годы существования фестиваль стал настоящей визитной карточкой не только города, но и всей Челябинской области. В рамках «Viva opera» на южноуральскую сцену выходили заслуженная артистка России Татьяна Куинджи, народный артист России Виктор Черноморцев, заслуженная артистка России Ольга Савова, а также именитые зарубежные исполнители: Майкл Спадаччини, Жан Лука Пазолини, Лемешер Миретти, Бадрал Чулуунбаатар, Агата Биенковска, Эрик Вивион, Фульвио Оберто, Карло Мария Кантони, Николас Христов, Рикардо Гатто, Алессандро Мартини, Симоне Фредиане, Марчелло Липпи. В концертах принимали участие солисты Большого театра России, Мариинского театра, театра «La Scala», Римской и Венской оперы. Партнёрами фестиваля сегодня являются Giovanni All’Opera и International Opera Academy.
«Уже 12 лет фестиваль пользуется большой популярностью среди любителей оперной музыки, он стал настоящим праздником искусства, который имеет свою обширную аудиторию, с нетерпением ожидающую новых встреч с его яркими участниками. Убежден, что и нынешний фестиваль станет значимым событием культурной жизни, откроет взыскательной публике новые имена, послужит общению музыкантов разных поколений и стран», — отмечает директор Магнитогорского театра оперы и балета Илья Кожевников.
Голоса Испании
В этом году фестиваль расширит свои границы: гала-концерт с участием лучших исполнителей состоится 27 апреля в челябинском Концертном зале имени С. С. Прокофьева. Среди певцов, которые выйдут на сцену — участники из Италии, Испании и Китая, обладатели титулов «Лучшее меццо-сопрано мира» и «Лучшее сопрано», дирижёры академий и консерваторий Милана и Рима.
Организаторы фестиваля убеждены, что тем, кто никогда не слышал оперу, начинать знакомство с этим видом искусства следует с лучших образцов.
Подробнее об участниках «Viva opera» можно прочитать на сайте фестиваля.
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