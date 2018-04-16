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В Москве стартует фестиваль документального кино «Делай фильм»
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В Москве стартует фестиваль документального кино «Делай фильм» 

Вести.Ru 1 час назад
C 17 по 22 апреля на территории московского арт-пространства «Винзавод» состоится V независимый фестиваль документального кино «Делай фильм». На нем покажут более 40 фильмов из разных стран. Вход на все дни события свободный.
В программу пятого «Делай фильма» вошли документальные картины из России, Тибета, США, Австрии, Эстонии, Израиля, Румынии, Швеции, Канады и других стран.
Фильмы фестиваля посвящены проблемам современного мира: домашнему насилию, правам женщин, войнам, а также стрит-арту, разработке независимых видеоигр, низовым гражданским инициативам по сохранению и защите своей среды обитания и другим острым вопросам.
В программе фестиваля фильмы «Человек-тень», «Советские хиппи», «Терапия» и «Работа в России». О других лентах-участниках фестиваля можно узнать на официальном сайте «Делай фильма».
Большинство показов будет сопровождаться дискуссиями с участием авторов фильмов фестиваля.
Фестиваль «Делай фильм» продлится пять дней в Винтажном зале «Винзавода». Вход свободный, по предварительной регистрации.
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