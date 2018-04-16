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Консерватория приглашает на «Торжественную мессу» Бетховена
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Консерватория приглашает на «Торжественную мессу» Бетховена 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В четверг, 26 апреля, в Большом зале Московской консерватории состоится невероятный концерт — «Торжественная месса» Людвиг Ван Бетховен. Зрителям представят абсолютно новый подход к концертному исполнению классической музыки.
Уникальные декорации, современные световые и звуковые технологии: легендарная сцена предстанет перед слушателями в новом художественном образе — в виде исторической галереи фрагментов великих картин. Все происходящее позволит целиком погрузиться в действо, где «Торжественная месса» Бетховена обретет современный смысл в актуальной реальности.
В этот вечер на сцене — Московский государственный академический симфонический оркестр и один из самых востребованных российских дирижеров Александр Анисимов. Маэстро возглавляет Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, является музыкальным руководителем и главным дирижером Самарского академического театра оперы и балета, почетным дирижером Национального симфонического оркестра Ирландии, главным дирижером филармонического оркестра города Пусан (Южная Корея).
Среди солистов в этот вечер — Ирина Крикунова (сопрано), звезда оперы, пятикратная номинантка Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Талантливый интерпретатор партий драматических героинь Вагнера, Бартока, Шостаковича и Цемлинского. Певица успешно выступает в российских и зарубежных оперных театрах и на концертных площадках — в лондонском Альберт-холле, нью-йоркском Карнеги-холле, Большом театре России и Большом театре Республики Беларусь, Лисеу в Барселоне, Театре Массимо Беллини в Катании, Сан-Карло в Неаполе и на других сценах Германии, Великобритании, стран Балтии, Индии, Южной Кореи, Америки.
Юлия Мазурова (меццо), Борис Рудак (тенор), Александр Рославец (бас) — блистательные солисты-вокалисты Большого театра России, ярко проявившие себя на самых престижных сценах оперных театров и концертных залов всего мира.
Сводный хор Академии хорового искусства имени Попова и Государственного академического Московского областного хора имени Кожевникова.
Грандиозность звучания симфонической музыки и удивительный art-проект — все это в рамках одного концерта. Это будет последний и самый невероятный вечер абонемента «Великие реквиемы, мессы и оратории»!
Начало концерта — в 19:00, 26 апреля, Большой зал Консерватории.
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