Консерватория приглашает на «Торжественную мессу» Бетховена

В четверг, 26 апреля, в Большом зале Московской консерватории состоится невероятный концерт — «Торжественная месса» Людвиг Ван Бетховен . Зрителям представят абсолютно новый подход к концертному исполнению классической музыки.

Уникальные декорации, современные световые и звуковые технологии: легендарная сцена предстанет перед слушателями в новом художественном образе — в виде исторической галереи фрагментов великих картин. Все происходящее позволит целиком погрузиться в действо, где «Торжественная месса» Бетховена обретет современный смысл в актуальной реальности.

В этот вечер на сцене — Московский государственный академический симфонический оркестр и один из самых востребованных российских дирижеров Александр Анисимов . Маэстро возглавляет Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, является музыкальным руководителем и главным дирижером Самарского академического театра оперы и балета, почетным дирижером Национального симфонического оркестра Ирландии, главным дирижером филармонического оркестра города Пусан (Южная Корея).

Среди солистов в этот вечер — Ирина Крикунова (сопрано), звезда оперы, пятикратная номинантка Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Талантливый интерпретатор партий драматических героинь Вагнера, Бартока, Шостаковича и Цемлинского. Певица успешно выступает в российских и зарубежных оперных театрах и на концертных площадках — в лондонском Альберт-холле, нью-йоркском Карнеги-холле, Большом театре России и Большом театре Республики Беларусь, Лисеу в Барселоне, Театре Массимо Беллини в Катании, Сан-Карло в Неаполе и на других сценах Германии, Великобритании, стран Балтии, Индии, Южной Кореи, Америки.

Юлия Мазурова (меццо), Борис Рудак (тенор), Александр Рославец (бас) — блистательные солисты-вокалисты Большого театра России, ярко проявившие себя на самых престижных сценах оперных театров и концертных залов всего мира.

Сводный хор Академии хорового искусства имени Попова и Государственного академического Московского областного хора имени Кожевникова.

Грандиозность звучания симфонической музыки и удивительный art-проект — все это в рамках одного концерта. Это будет последний и самый невероятный вечер абонемента «Великие реквиемы, мессы и оратории»!

Начало концерта — в 19:00, 26 апреля, Большой зал Консерватории.