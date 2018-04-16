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Мастер-классы по оркестровому дирижированию устроят в институте им. А. Г. Шнитке
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Мастер-классы по оркестровому дирижированию устроят в институте им. А. Г. Шнитке 

Префектура СЗАО города Москвы 45 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке в рамках фестиваля «На пересечении прошлого и будущего» 18-20 апреля пройдут мастер-классы по оркестровому дирижированию «Профессиональные аспекты исполнения Симфонии №9 Антонина Дворжака».
— Проведет мастер-классы дирижер, заведующий кафедрой дирижерского искусства, профессор, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Громов. Приглашаем всех желающих, — отметили в пресс-службе МГИМ имени Шнитке.
Расписание мастер-классов:
18 апреля с 10.00 до 14.00 — занятия в классе, ауд. 408;
19 апреля с 14.30 до 17.30 — репетиция с оркестром, концертный зал;
20 апреля с 13.00 до 14.30 — репетиция с оркестром, концертный зал.
Адрес проведения: ул. Маршала Соколовского, дом 10.
Напомним, в МГИМ имени А. Г. Шнитке с 12 по 20 апреля проходит фестиваль «На пересечении прошлого и будущего», приуроченный к 100-летию учебного заведения.
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