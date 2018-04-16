Мастер-классы по оркестровому дирижированию устроят в институте им. А. Г. Шнитке

В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке в рамках фестиваля «На пересечении прошлого и будущего» 18-20 апреля пройдут мастер-классы по оркестровому дирижированию «Профессиональные аспекты исполнения Симфонии №9 Антонина Дворжака».

— Проведет мастер-классы дирижер, заведующий кафедрой дирижерского искусства, профессор, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Громов . Приглашаем всех желающих, — отметили в пресс-службе МГИМ имени Шнитке.

Расписание мастер-классов:

18 апреля с 10.00 до 14.00 — занятия в классе, ауд. 408;

19 апреля с 14.30 до 17.30 — репетиция с оркестром, концертный зал;

20 апреля с 13.00 до 14.30 — репетиция с оркестром, концертный зал.

Адрес проведения: ул. Маршала Соколовского, дом 10.

Напомним, в МГИМ имени А. Г. Шнитке с 12 по 20 апреля проходит фестиваль «На пересечении прошлого и будущего», приуроченный к 100-летию учебного заведения.