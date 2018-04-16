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Казачий театр из Волгограда отметит День Победы и 75-летие Сталинградской битвы на сцене театра Армена Джигарханяна
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Казачий театр из Волгограда отметит День Победы и 75-летие Сталинградской битвы на сцене театра Армена Джигарханяна 

Вестник района Гагаринский 42 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Гастроли Волгоградского Музыкально-драматического Казачьего театра пройдут на Основной сцене театра под руководством Армена Джигарханяна 8 и 9 мая.
Казачий театр, изначально называвшийся «Государственный Донской казачий театр», является одним из первых профессиональных театральных коллективов России, воплотивших в своём творчестве славные традиции донского казачества.
8 и 9 мая в 14.00 будут представлены спектакли режиссера А. Э. Серова «Украденное солнце», в основу сюжета которого лег уникальный военный дневник, составленный по воспоминаниям детей, проживших в Сталинграде все 200 дней и ночей Великой битвы, выживших вопреки всему и написавших о том, что невозможно до конца оплакать и нельзя забыть.
8 и 9 мая в 19:00 вологодский театр покажет музыкальную комедию «Однажды в Малиновке» на музыку Б. Александрова. Фильм «Свадьба в Малиновке» был создан по мотивам этой знаменитой оперы, новую интерпретацию знаменитой оперетты.
Неразрывно связанный с историей нашей страны, Волгоградский театр наследует лучшие театральные традиции и развивает язык искусства.
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