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Бременский музыкант и диджей Оливер Хантеманн выступит 20 апреля в Москве
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Бременский музыкант и диджей Оливер Хантеманн выступит 20 апреля в Москве 

PlayboyRussia.com 3 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Музыкант, диджей и музыкальный продюсер из Бремена Оливер Хантеманн выступит в московском клубе «Бессонница» 20 апреля.
На концерте немецкий техно-артист представит свой последний альбом Propaganda.
Фото Pr  Впервые Оливер встал за вертушки в середине 80-х, когда многие сегодняшние клаберы еще даже и не родились. Его первый релиз датируется 1992 годом, а свой первый лейбл Confused Records запустил в 1995-м.
В 2008-м Хантеманн объединился с Dubfire и выпустил революционную серию Elements с блистательным треком Dios в качестве жемчужины этой коллекции.
В настоящий момент Хантеманн является владельцем известных лейблов Ideal Audio и Senso Sound и находится на пике своей творческой формы.
Предпродажа билетов возможна по этой ссылке.
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