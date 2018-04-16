Бременский музыкант и диджей Оливер Хантеманн выступит 20 апреля в Москве

Музыкант, диджей и музыкальный продюсер из Бремена Оливер Хантеманн выступит в московском клубе «Бессонница» 20 апреля.

На концерте немецкий техно-артист представит свой последний альбом Propaganda.

Фото Pr Впервые Оливер встал за вертушки в середине 80-х, когда многие сегодняшние клаберы еще даже и не родились. Его первый релиз датируется 1992 годом, а свой первый лейбл Confused Records запустил в 1995-м.

В 2008-м Хантеманн объединился с Dubfire и выпустил революционную серию Elements с блистательным треком Dios в качестве жемчужины этой коллекции.

В настоящий момент Хантеманн является владельцем известных лейблов Ideal Audio и Senso Sound и находится на пике своей творческой формы.

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