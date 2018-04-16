Земфира и Дельфин споют на фестивале в Сочи

В пригороде Сочи пройдет фестиваль Live fest, на сцену которого выйдут известные музыканты. Среди них — Земфира, Дельфин и многие другие. Перед зрителями выступят также и молодые артисты.

Фестиваль Live fest будет проходить на территории "Розы Хутор" 10 и 11 августа. В первый концертный день зрители смогут познакомиться с молодыми артистами со свежим звучанием. А во второй день, 11 числа, на сцену выйдут "тяжеловесы" музыкальной сферы.

Среди заявленных хедлайнеров Земфира, Дельфин (артист представит свой новый альбом "442"), группы Therr Maitz и Pompeya.