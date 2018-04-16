На Куусинена отметят 60-летие НТЗ «Русская рапсодия»

В малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса (КСРК) ВОС в ближайшую субботу, 21 апреля, состоится праздничный концерт, посвященный 60-летию народного театра звука (НТЗ) «Русская рапсодия» (руководитель — Валерий Кораблев).

— На сцене выступит большой детский хор им. В. С. Попова, президентский оркестр РФ, детский оркестр инвалидов с ментальными нарушениями «Солнечные нотки», кафедра фольклора РАМ им. Гнесиных, концертный оркестр Российской государственной специализированной академии искусств и представители лучших мастеров народных инструментов. Концерт пройдет при личном участии основателя и председателя клуба «Театрал» Валерия Гириса, — отметили в администрации КСРК ВОС.

Телефон для справок 8 (499) 943-52-98.

Начало концерта в 14.00. КСРК ВОС расположен на улице Куусинена, 19а. Вход свободный. (то)