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Участниками фестиваля Башмета в Ярославле станут музыканты из Италии, Чехии и Бельгии
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Участниками фестиваля Башмета в Ярославле станут музыканты из Италии, Чехии и Бельгии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Центральной темой Международного музыкального фестиваля под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, который в десятый раз пройдет с 1 по 9 мая в Ярославле и городах Ярославской области, станет путешествие по странам Европы. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.
"В рамках форума в Россию приедут знаменитые коллективы и музыканты, завоевавшие мировую известность: барочный ансамбль Soqquadro Italiano (Италия), Камерный оркестр Антонина Дворжака (Прага, Чехия), Quintessenza Brass (Италия), Жан-Люк Фафшан (фортепиано, Бельгия), Массимо Мерчелли (флейта, Италия), Харри Маки (кларнет, Финляндия), Карло Коломбо (фагот, Италия — Швейцария), Нино Катамдзе и группа Insight (Грузия) и многие другие", — отметили организаторы.
Фестиваль откроется премьерой пьесы для альта и струнных Сергея Невского, солировать в которой будет маэстро Башмет. Другая мировая премьера — симфония «Письмо Софии» классика новой бельгийской музыки Жан-Люка Фафшана — запланирована на 7 мая в рамках концерта «Музыкальное путешествие в Бельгию: от Жака Де Пре до Жан-Люка Фафшана». В этот вечер за дирижерский пульт симфонического оркестра «Новая Россия» и хоровой капеллы «Ярославия» встанет Денис Власенко.
8 мая на сцене Ярославской филармонии встретятся классика и джаз в исполнении Нино Катамадзе и группы Insight. Артистический директор смотра примет участие в вечере вместе с оркестром «Новая Россия». А уже на следующий день маэстро представит в Волковском театре авторскую версию музыкально-драматического спектакля «Страсти по Пиковой Даме». Главные роли в этой фантазии исполнят Надежда Михалкова и Сергей Епишев.
Насыщенная программа ожидает и города Ярославской области: Углич, Ростов, село Великое, Рыбинск и Переславль-Залесский.
Фестивальную программу дополнят творческие встречи участников смотра со студентами и преподавателями ярославских музыкальных учебных заведений, мастер-классы по деревянным и медным духовым инструментам, научные конференции. Также в рамках юбилейного фестиваля пройдет один из этапов отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
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