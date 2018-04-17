Популярные песни из старых фильмов исполнят в районе

Сотрудники Центральной библиотеки №15 имени Владимира Ключевского 20 апреля устроят концерт для жителей района. На сцене артисты споют песни из старых кинолент.

Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов: пианистка Анна Вселюбская и вокалистка Марина Яковлева . Кроме песен из кинофильмов, они исполнят популярные лирические композиции и романсы.

Добавим, что в списке музыкальных произведений присутствуют хиты прошлого. Среди них известные всем: «Красивая, упрямая», «Есть только миг», «Дороги любви», «И нет в мире очей» и прочие.

Концерт начнется в 18:00 по адресу: Большой Факельный переулок, дом 3, строение 2. Вход свободный. Приглашаются все желающие.