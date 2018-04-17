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Популярные песни из старых фильмов исполнят в районе
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Популярные песни из старых фильмов исполнят в районе 

Управа Таганского района города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники Центральной библиотеки №15 имени Владимира Ключевского 20 апреля устроят концерт для жителей района. На сцене артисты споют песни из старых кинолент.
Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов: пианистка Анна Вселюбская и вокалистка Марина Яковлева. Кроме песен из кинофильмов, они исполнят популярные лирические композиции и романсы.
Добавим, что в списке музыкальных произведений присутствуют хиты прошлого. Среди них известные всем: «Красивая, упрямая», «Есть только миг», «Дороги любви», «И нет в мире очей» и прочие.
Концерт начнется в 18:00 по адресу: Большой Факельный переулок, дом 3, строение 2. Вход свободный. Приглашаются все желающие.
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