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Айза Анохина выпустила новый клип. Смотри!
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Айза Анохина выпустила новый клип. Смотри! 

Peopletalk 18 минут назад
Фото: Peopletalk
На днях Айза (33) выпустила дебютный альбом The Monkey. После этого релиза, как считает The Flow, женская рэп-игра перевернута! И сегодня свет увидел новый клип Zakat, который снимали на Бали.
Видео смотри тут.
Под своим последним фото Айза рассказала о клипе: «У меня странный голос) и творчество тоже. К нему можно привыкнуть) но не всем это надо. Да и мне это не надо. Музыка это отклик души и если от моей у вас его нет, то ничего страшного, я вас все равно люблю. Мой рэп не похож ни на что другое, ну я надеюсь) повторять я не умею с самого детства. Желание быть особенной тоже идёт с рождения..прямо как диагноз. В музыке я псих) такой в жизни не являюсь. О чем Zakat? Обо мне! О той, которой никогда не была или была, но это уже неважно! Zakat это я, но с ваших слов. Ту, которую охота убить..и я это сделала. Та мертва, та, которой никогда и не было. Эта работа лучшее, что было в моей жизни (из творчества)!»
Кстати, для своего творчества певица выбрала псевдоним A (Z) IZA. В новом альбоме всего 6 треков, один из которых, Boeing, мы уже слышали. Но Айза решила брать не количеством, а качеством!
Напомним, что рэпом Айза решила заняться в прошлом году. Тогда начинающая певица записала дисс на своего бывшего мужа Гуфа (более 2 млн просмотров на YouTube).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ajza-anohina-vypustila-novyj-klip-smotri/
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