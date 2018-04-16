Транссибирский арт-фестиваль открыл в Самаре эксклюзивный концерт

Вечная музыка. В Самарской филармонии стартовал Транссибирский арт-фестиваль имени Вадима Репина . Программа этого года насыщенная и включает в себя не только выступления на большой сцене, но и образовательные курсы для учащихся высших и средних учебных заведений. Открыл фестиваль эксклюзивный концерт. Произведения Шуберта и Чайковского исполнил сам Вадим Репин вместе с оркестром самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова

В руках исполнителя с мировым именем, скрипача Вадима Репина — инструмент, который старше Шуберта более, чем на полвека, а Чайковского — на все полтора. Скрипка мастера Страдивари 1733 года рождения. Этот концерт ждали зрители всех возрастов, связанные с музыкой и далекие от мира искусства.

Полная самоотдача на сцене, виртуозное исполнение сложнейшей программы. Это не просто выступление — это часть жизни. А уже на следующий день — новый концерт, новая страница.

"Так тепло нас принимали, я очень рад. Но и мы, правда, отдались целиком. И это обратный возврат сил происходит, а для завтрашнего концерта они мне понадобятся", — поделился маэстро.

Завершится Транссибирский арт-фестиваль 20 апреля. В пятницу состоится выступление в рамках проекта TONALi TOUR Transsiberian: молодые немецкие исполнители, лауреаты международных конкурсов дадут концерт, организацией которого занимались самарские учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений. Девиз проекта: «Молодые-молодым».