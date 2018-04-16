В Самаре прошёл концерт в честь Светлого Христова Воскресения

Традиции церковного песнопения и современная манера исполнения. В Самаре состоялся концерт, посвященный Светлому Христову Воскресению, одному из главных христианских праздников. На сцене театра оперы и балета выступили ведущие творческие коллективы региона, церковные хоры, кадеты и представители казачьего общества. В программе — духовные и светские произведения, фольклорные номера. Такие пасхальные концерты для Самарской области стали доброй традицией. Каждый раз проходят с аншлагом и собирают сотни артистов и музыкантов. По традиции событие было посвящено православным ценностям, одна из ключевых тем — патриотизм. С экрана дети рассказывали о том, что для них значит Россия. О любви к родине, говорили в стихах, песнях и танцах.

”Мы зрим в глубинные корни нашего рода русского. Мы осознаем, что мы не просто русский народ, а народ богомольцев, который явил истории множество ликов святых. Поэтому у нас щит — не внешнее оружие, а божественная слава наших святых, — уверен митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. — Россия — это мой народ. Целостность православной веры, истории, культуры, традиций. И вот благодаря церкви мы же сохраняем себя как народ, не превращаемся в толпу".