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Кендрик Ламар получил «Пулитцера»
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Кендрик Ламар получил «Пулитцера» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Рэпер Кендрик Ламар за альбом «DAMN» получил Пулитцеровскую премию. Об этом сообщается в твиттере премии.
По мнению жури, данный альбом отражает сложность афро-американской жизни.
Они также отметили лирическое содержание музыки Ламара. И сочетание хип-хопа, рэпа, джаза, соула, фанка, поэзии и африканских звуков в его песнях.
Как сообщает Associated Press, впервые неклассическая или джазовая работа, выиграла данную награду.
Ранее Кендрик Ламар стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards.
Исполнитель стал победителем в номинации «Лучший международный исполнитель».
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