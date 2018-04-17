Биография певицы Валерии (Аллы Перфиловой)

Российская певица Валерия (урожденная Алла Юрьевна Перфилова) родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области. В 1985 году поступила в музыкальную академию имени Гнесиных по классу эстрадного вокала, которую окончила в 1990 году. Эстрадному мастерству ее обучали народный артист СССР Иосиф Кобзон и народная артистка России Гелена Великанова

В 1988 году Алла Перфилова впервые появилась в телеэфире: в передаче «Шире, круг» она исполнила песню «Будь со мной».

В начале 1990-х годов она рассталась со своим первым мужем музыкантом Леонидом Ярошевским и вышла замуж за продюсера и автора песен Александра Шульгина . Певица взяла сценический псевдоним Валерия и под этим именем сумела добиться известности, записав ряд песен.

В 1992 году Валерия стала победительницей телевизионного конкурса «Утренняя звезда», международного конкурса «Братиславская лира», получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Юрмала-92» и выступила в программе «Музобоз».

В этом же году певица записала свой первый англоязычный альбом The Taiga Symphony, параллельно она работала над альбомом русских романсов «Побудь со мною». Клип Валерии на романс «Цветы» завоевал пять международных наград, в том числе «Пост-Mонтpeэ-92», а также «Аниграф-92» и «Поколение-92».

С 1993 года Валерия начала работать над альбомом «Анна» (1995), песни с которого длительное время занимали лидирующие позиции в хит-парадах и плей-листах радиостанций России.

В декабре 1994 года в Киеве состоялась премьера концертной программы «Анна», затем последовали выступления певицы в Санкт-Петербурге и в Москве. Валерия дала более 80 концертов в крупнейших городах СНГ.

В декабре 1996 года в Санкт-Петербурге она представила концертную программу «Фамилия». В 1997 году Валерия записала первую часть альбома «Фамилия».

Одновременно она вела преподавательскую деятельность в Российской академии музыки имени Гнесиных.

В 2000 году был выпущен «Первый Интернет-альбом» Валерии, включавший в себя ремиксы на ее хиты. Также в этом году были выпущены ее макси-синглы «Метелица» и «Рига-Москва». Впоследствии обе песни вошли в альбом «Глаза цвета неба», который вышел в 2001 году и был высоко оценен музыкальными критиками. Осенью 2001 года в поддержку диска в Государственном Кремлевском Дворце прошла серия концертов Валерии.

В 2001 году Валерия покинула сцену и шоу-бизнес по причине разногласий со своим продюсером. В апреле 2003 года решением суда, контракт между певицей Валерией и Шульгиным был расторгнут. Затем Валерия подписала контракт с известным продюсером Иосифом Пригожиным и его компанией «Нокс Мьюзик».

В августе-ноябре 2003 года певица дала свыше 200 концертов в России, на Украине, в Белоруссии и Прибалтике, в Казахстане.

В октябре 2003 года вышел альбом Валерии «Страна любви». В конце 2003 года с программой «Страна любви» певица выступила с сольными концертами в Государственном Кремлевском Дворце в Москве и в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

В дальнейшем Валерия продолжила концертную деятельность и записала ряд новых песен и альбомов.

Она выпустила альбомы «Нежность моя» (2006), «Неподконтрольно» ("Out of control") (2008), «Во мне моя любовь» (2010), «Песни, которые вы полюбили» (2010), «По серпантину» (2013), «Океаны» (2016) и др.

В декабре 2011 года Валерия отметила 20-летие творческой деятельности концертом в Кремле. В программе вечера были русские романсы, которая певица исполнила в сопровождении Российского национального оркестра Михаила Плетнева

В октябре 2014 года концерт Валерии прошел в лондонском Альберт-холле в Великобритании в сопровождении королевского филармонического оркестра под управлением Пола Бейтмана.

В 2017 году Певица Валерия записала несколько песен для анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии».

В декабре 2017 года певица представила свой новый альбом «К солнцу».

Валерия — народная артистка РФ (2013). Обладательница музыкальных премий «Золотой Граммофон», «Муз-ТВ», ZD Awards и др.

В 2006 году певица выпустила автобиографическую книгу «И жизнь, и слезы, и любовь».

Певица замужем в третий раз. Ее первым супругом был музыкант Леонид Ярошевский, вторым — продюсер Александр Шульгин. В 2004 году Валерия вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина.

От второго брака у певицы трое детей — Анна , Артемий и Арсений . Анна Шульгина — телеведущая, актриса и певица. Арсений Шульгин — пианист.