Ольга Захарова: «Музыка заиграла, а на сцену никто не вышел. Но так и должно быть»

Уже около 10 лет я хожу на челябинские фестивали косплея и аниме. Вдруг кто не знает: косплей -это когда люди переодеваются в каких-либо персонажей фильма, мультфильмов, комиксов или игр, а аниме — это японские мультфильмы. Так вот, сначала я ходила на мероприятия в качестве зрителя, а потом стала и волонтером. В задачи волонтера входит помощь участникам-косплеерам и присмотр за зрителями.

Как-то раз мне выпала роль сидеть за сценой ДК ЖД и отмечать новоприбывших косплееров. Ведь участникам нужно было выступить: выйти под музыку на сцену и продемонстрировать свой костюм. Чтобы дефиле проходило гладко, я отправляла участников в нужное направление, напоминала, у кого когда выход и отмечала отсутствующих.

Под конец феста, когда голова пухнет и в мозгу путаются никнеймы участников на японский манер, ко мне подошел мужчина в розовом парике. Ну, где ещё в Челябинске взрослый мужчина в очках может ходить в таком виде без вреда для здоровья.

Так вот, мужчина обратился:

— Девушка, я должен предупредить жюри и организаторов об одном выступлении, дефиле.

— Я слушаю.

— Дело в том, что музыка заиграет, свет на сцене останется…Но никто на сцену не выйдет и так и должно быть. Пусть не ищут косплеера.

Я вскинула удивленные глаза.

— Как это? А зачем….

— Дело в том, что это косплей Гарри Поттера под мантией-невидимкой. Его же не видно под мантией…

Смеялась тогда я долго, само собой, организаторам все передала и «невидимое дефиле» было успешно реализовано. Наверное, я люблю челябинские фесты именно за такие забавные моменты и буду и дальше продолжать на них ходить.