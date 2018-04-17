BTS объявили о выходе нового альбома «Love Yourself: Tear»

Ура! Свершилось! В своем BTS объявили о выходе нового альбома. Если все пойдет по плану, то послушать свеженький «Love:» вы сможете уже через месяц, мая.

Новый альбом станет вторым из серии «Love» после «Love:», выпущенного в прошлом году. Но в отличие от мини-альбома «Love:», новый альбом станет третьим по счету полномерным корейским альбомом группы (после «Dark;»-го года и «Wings» 2016-го года).

Перед парнями стоит непростая задача: их новому альбому предстоит побить рекорд третьего японского альбома «Face», который сразу после выхода выбился на первые строчки мировых чартов. Впрочем, на данный момент «Love:» возглавляет список самых ожидаемых альбомов года, так что проблем с этим возникнуть не должно.

О новом альбоме почти ничего неизвестно, если не считать того факта, что новость о релизе появилась почти сразу же после выхода видео-ролика «Euphoria:». Поначалу поклонники были уверены, что клип намекает на название следующего альбома группы: «Love:», но их догадки не подтвердились.

Поскольку первый альбом из этой серии вышел в-х версиях (L. O. V. E), и, судя по всему, второй альбом тоже будет представлен в-х вариантах (Y. O. U. R), АРМИ уверены, что следующий, третий альбом будет представлен в вариантах S. E. L. F Скорее всего сделать предварительный заказ альбома можно будет уже завтра. В каждую версию войдут: компакт-диск, фотобук, «화양연화», фотография, постер и фотокарточка.

Предварительные заказы предыдущего альбома из среии «Love» составили более миллиона копий, и в конечном итоге альбом занял-е место в чарте Billboard. Посмотрим, чем удивят нас на этот раз!