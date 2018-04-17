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Кристина Агилера сделала очередной пирсинг и рассказала, почему никогда не проколет пупок
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Кристина Агилера сделала очередной пирсинг и рассказала, почему никогда не проколет пупок 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Кристина Агилера
В последнее время 37-летняя Кристина Агилера то и дело удивляет своих поклонников. То она устраивает откровенные фотосессии прямо в своей ванне, то и вовсе делает снимки совершенно без макияжа. На этот раз она продолжила экспериментировать с внешним видом и сделала себе пирсинг, весь процесс которого запечатлела в своем Instagram.
Я уже забыла, как люблю пирсинг. Это эйфория. Любопытно, что еще я сделаю…
— заинтриговала звезда.
Певица также поделилась фотографией, которая демонстрирует, в каких местах у нее есть проколы (а всего их у Агилеры 11!). По словам звезды, она никогда не станет прокалывать пупок (эта идея ей кажется слишком избитой), а также язык.
Фото из Instagram Кристины АгилерыПоклонники Агилеры, заскучавшие по ее новым песням, впрочем, не проявили большой интерес к новому проколу артистки и настоятельно попросили ее все же заняться музыкой.
Кому интересно, что за пирсинг ты хочешь? Выпусти уже новый альбом наконец! Ты обещаешь это сделать уже шесть лет!
— написали они.
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