От Арии до Deep Purple: главные концерты весны

Культурная жизнь столицы этой весной просто бьет ключом: каждый сможет подобрать развлечение себе по вкусу. Сегодня в нашей подборке — самые интересные концерты, которые состоятся в Москве в ближайшие месяцы.

Deep Purple в Олимпийском 30 мая у всех поклонников культовой группы будет возможность отметить 50-летие любимого коллектива на грандиозном концерте в «Олимпийском». Группа, оказавшая колоссальное влияние на историю мировой музыки, представит на концерте новые песни с альбома «inFinite», а также свои лучшие хиты. Deep Purple — 50! И это просто невероятно. Пропустить такое событие нельзя. Билеты от 2200 рублей.

Jethro Tull в Крокус Сити Холле Jethro Tull возвращается в Россию с уникальным концертом, в котором прозвучат все хиты этой уникальной и легендарной группы. Распад коллектива в 2014 году заставил погрустить не один миллион их фанатов, однако уже в сентябре 2017 лидер команды Иэн Андерсон заявил о ее воссоединении в связи с 50-летней годовщиной их первого альбома This Was. Билеты от 3000 рублей.

Lorde в Крокус Сити Холле Двукратная обладательница Grammy, двадцатиоднолетняя звезда из Новой Зеландии Lorde приезжает с концертом в Москву. Несмотря на молодость, певица уже увековечена восковой статуей в музее Мадам Тюссо. Дэвид Боуи услышал в ее голосе «завтра», а создатели сериала «Южный парк» отрисовали ее мультипликационную пародию. Концерт 31 мая точно из разряда «must see». Билеты от 1500 рублей.

Morcheeba в Главclub Green Concert Morcheeba с шумом океанских волн, который таится в их музыке, всегда были горячо любимы в России. На концерте 24 мая в Главclub Green Concert поклонники увидят классический состав британской группы с вокалисткой Скай Эдвардс. Ее магический вокал принес группе всемирный успех и, нечего скрывать, все мы безмерно рады ее возвращению. Билеты от 2000 рублей.

THIRTY SECONDS TO MARS в Олимпийском В год своего 20-летия коллектив Джареда Лето грянет с концертом 28 апреля в «Олимпийском». Как говорится, Лето много не бывает — Джаред невероятно хорош как на экране кинотеатра (о чем говорят награды «Оскар» и «Золотой глобус», которыми отмечен актёр), так и у микрофона перед многотысячным залом. Бывший мойщик в закусочной и швейцар стал кумиром миллионов поклонниц по всему миру. И он этого достоин. Билеты от 3000 рублей.

Баста в ДС «Мегаспорт» Пожалуй, самый востребованный хип-хоп артист страны — Баста — успевает не только заниматься сольным творчеством — он руководит лейблом «Газгольдер», режиссирует кино, ведет свой ютьюб-канал и шоу на тв. Широкая южная натура артиста достойна и сольников с размахом. В апреле Баста будет выступать в ДС «Мегаспорт» аж 3 дня — 20, 21, 22 апреля. Билеты от 800 рублей.

«Классическая Ария» прощается с Москвой 22 апреля в Крокус Сити Холле прозвучит «финальный аккорд» Классической Арии легендарного коллектива в сопровождении симфонического оркестра. Москва услышит обновленный сет-лист и увидит новое сценическое шоу. За оркестровые аранжировки вновь отвечает Кирилл Уманский . А за дирижёрской пульт в Крокусе встанет харизматичный швед Ульф Ваденбрандт , которого поклонники «Арии» уже называют шестым членом группы. Концерт в Крокус Сити Холле станет заключительным показом в Москве проекта «Классическая Ария» перед длительным перерывом. Билеты от 1000 рублей.

IOWA в Крокус Сити Холле Главные специалисты по плохим танцам в российской поп-музыке. Уникальный коллектив, обладающий редким на сегодняшний день качеством — самоиронией. Концерты IOWA — это всегда праздник. Это всегда легко, весело и искрометно. На концерте в Крокус Сити Холле 20 мая будет не хуже. Билеты от 1000 рублей.

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