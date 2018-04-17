На сцене культурного центра «Вдохновение» выступит народный артист России Дмитрий Певцов

Встреча с любимым артистом пройдет 22 апреля в 19 часов. Программа называется «Кони привередливые», она посвящена 80-летию Владимира Высоцкого.

В январе исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого — актера, певца, поэта, всенародная любовь к которому не угасает до сих пор. На спектакли с его участием в легендарной Таганке всегда были аншлаги. А песни, несмотря на официальный запрет, знала вся страна. В память о Владимире Высоцком они прозвучат и в апреле на сцене большого зала культурного центра «Вдохновение» в исполнении Дмитрия Певцова

Среди актеров театра и кино немало тех, кто поет, но Дмитрий на их фоне выделяется. Сложно сказать, где он появляется чаще — в театре, съемочной площадке или в концертном зале. Как признается сам Певцов, Высоцкий — его кумир в мире музыки, его песни прочно вошли в репертуар выступлений Дмитрия.

В концертном репертуаре популярного актера театра и кино — несколько десятков песен Владимира Высоцкого. В культурном центре «Вдохновение» Дмитрий Певцов исполнит самые любимые и популярные песни Владимира Семеновича: «Беду», «Дом хрустальный», «Кони привередливые» и другие.