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В Ясеневке выступит народный артист России Дмитрий Певцов
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В Ясеневке выступит народный артист России Дмитрий Певцов 

Управа района Ясенево 17 апреля 2018
Фото: Управа района Ясенево
В январе исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого — актера, певца, поэта, всенародная любовь к которому не угасает до сих пор. На спектакли с его участием в легендарной Таганке всегда были аншлаги. А песни, несмотря на официальный запрет, знала вся страна. В память о Владимире Высоцком они прозвучат и в апреле на сцене большого зала культурного центра «Вдохновение» в исполнении Дмитрия Певцова.
В концертном репертуаре популярного актера театра и кино — несколько десятков песен Владимира Высоцкого. В культурном центре «Вдохновение» Дмитрий Певцов исполнит самые любимые и популярные песни Владимира Семеновича: «Беду», «Дом хрустальный», «Кони привередливые» и другие.
Встреча с любимым артистом пройдет 22 апреля в 19 часов. Программа называется «Кони привередливые», она посвящена 80-летию Владимира Высоцкого.
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