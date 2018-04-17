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Максим Фадеев пожаловался на таксистов
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Максим Фадеев пожаловался на таксистов 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Популярный продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал историю о том, как в такси ему запретили слушать радио.
По словам продюсера, таксистам на протяжении месяца запрещают любое проигрывание радиостанций с музыкой. Таким образом, когда в машину садится пассажир, таксист обязан выключить любую музыку, которую может слушать в одиночестве.
"Выглядит, как тайная частная разнарядка службы такси. По закону, проигрывание музыки в такси в том числе — это публичное исполнение, за которое надо платить авторские отчисления", — объяснил продюсер и удивился, что владелец такси не захотел нести дополнительные расходы, а просто запретил музыку в авто.
"Сказать, что я удивился — ничего не сказать. Как вам такие санкции и перспектива ездить в такси в полной тишине", — спросил музыкант у своих подписчиков. Читатели поделились на несколько групп. Кто-то отметил, что с удовольствием посидит в тишине, потому что музыкальный вкус водителей часто не совпадает с предпочтениями пассажиров, кто-то согласился, что сидеть в тишине будет неловко. Отдельные подписчики порекомендовали занять время поездки разговорами или послушать музыку через свои наушники.
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